Übertrieben? Sarah Ferguson will für Andrew Geld eintreiben

Sarah Ferguson (63) will ihn nicht im Stich lassen. 1986 hatte die Britin Prinz Andrew (63) geheiratet. Zehn Jahre später folgte die Scheidung. Doch auch viele Jahre später sind der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Ex noch eng miteinander verbunden – besonders wegen ihrer beiden Töchter Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33). Nach einigen Skandalen hat Andrew in seiner Familie einen schweren Stand. Sarah will ihn weiterhin unterstützen – auch finanziell.

In "NBC's Today Show" verrät nun Amy Rosenblum, eine angesehene Produzentin, dass Sarah auf sie zukam und gerne ein eigenes TV-Format hätte. "Sarah sagte mir: 'Ich will eine Show! Ich will eine Show!'" Ob aktuell schon Pläne in der Mache sind, behielt die Regisseurin für sich. Laut einem Insider wolle die 63-Jährige unbedingt eine eigene Sendung, um ihren Ex-Mann mit Geld zu unterstützen. "Andrew hat so viel verloren. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihm zu helfen", behauptete die Quelle.

In den vergangenen Monaten musste Andrew um seinen Wohnsitz bangen. Denn König Charles wollte seinen Bruder aus der Royal Lodge werfen. Der 63-Jährige habe die Reparaturkosten für das Dach des Hauses nicht zahlen wollen. Inzwischen soll Andrew seine Meinung aber geändert haben, weswegen er laut Mail Online nicht ausziehen muss.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei der Ostermesse 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de