Das hält Paul Janke von den "Die Bachelors"-Kandidatinnen

Er hat eine ganz klare Meinung! 2012 trat Paul Janke (42) als zweiter deutscher Bachelor erstmals in der TV-Welt auf und gilt seitdem als Ur-Bachelor. Seine große Liebe fand er damals nicht – dennoch schafft es Paul bis heute mit seinem Charme vor allem die Frauenwelt von sich zu überzeugen. Aus diesem Grund scheint Paul auch ganz genau zu wissen, was auf die neuen Junggesellen Dennis Gries und Sebastian Klaus zukommt!

In diesem Jahr wartet auf die begeisterten Fans des Rosenkosmos ein ganz neues Format: In Die Bachelors suchen gleich 30 Single-Ladys die große Liebe – und die schaut sich der 42-Jährige jetzt in einem Format auf YouTube ganz genau an. So hat Paul bei Kim Komnenić ein schlechtes Gefühl, da sie mit 112.000 Followern auf Instagram eine enorme Reichweite hat. "Was steht im Vordergrund, geht es auch um Social-Media-Aufmerksamkeit?", fragt sich Paul. Auch bei Eva Thümling hat er Fragezeichen im Kopf – diese hatte mit 27 Jahren nämlich noch nie ein Date gehabt. "Vorsicht! Da kann doch irgendwas nicht stimmen", so Paul.

Bei Kandidatin Anna will Paul ganz genau wissen, was ihr bei "Die Bachelors" blühen wird. "Mein Gefühl sagt mir, dass sie am Ende nicht die letzte Rose bekommt, warum auch immer", so der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat. Etwas Positives hat Paul dennoch zu sagen: Für ihn haben Nadia Gueli und Mina die Nase vorn.

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Nadia Gueli, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de