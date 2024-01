Dieser TV-Star soll Michelle Daniaux' neuer Freund sein!

Ist das etwa ihr Neuer? Michelle Daniaux hatte es beziehungstechnisch in der letzten Zeit nicht so leicht gehabt. Mehrere Jahre lang hatte die TV-Bekanntheit eine turbulente On-off-Beziehung mit dem TV-Casanova Luigi Birofio (24) geführt. Seit ihrer Trennung Anfang vergangenen Jahres wurde es in Sachen Liebe ruhig um die einstige Ex On The Beach-Kandidatin. Lange galt sie als Single – doch das ist nun Geschichte: Gerade erst bestätigte die Blondine ihre neue Beziehung. Nun soll auch bekannt sein, wer Michelles neuer Freund ist!

Die Influencerin teilte zu Neujahr einen Schnappschuss, auf dem sie einen Mann küsst, der sich unter einer Kapuze versteckt. Laut Bild-Informationen soll es sich bei ihrem geheimen Verehrer ebenfalls um eine TV-Bekanntheit handeln: Die Rede ist von Temptation Island V.I.P.-Verführer Sandro Ritzini. Dieser versuchte bereits 2022 auf der Insel der Versuchung das Herz der Beauty zu erobern – scheiterte damals jedoch. Jetzt soll es abseits der Kameras doch noch geklappt haben.

Auch dass Michelle ihren Freund bisher nicht zeigen möchte, könnte dadurch erklärt werden: Sandro sucht aktuell bei Are You The One? noch sein Perfect Match und dürfte eine neue Beziehung daher noch nicht veröffentlichen. Er und seine vermeintliche Angebetete sollen jedoch erst nach Abschluss der Dreharbeiten zueinandergefunden haben.

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux in dem Armen eines unbekannten Mannes

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

