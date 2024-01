Familiendrama und Drogen: Chers Sohn Elijah wird vermisst

Cher (77) macht sich große Sorgen. Die Sängerin hat derzeit mit einem Familiendrama zu kämpfen, das sich immer mehr zuzuspitzen scheint. Nachdem sie ihren Sohn Elijah (47) von extra dafür engagierten Männern in eine Reha hatte bringen lassen, hieß es, sie habe ihn entführen lassen. Dagegen wehrte die Popikone sich und betonte, ihm nur helfen zu wollen. Elijah habe nämlich mit einem Drogenproblem zu kämpfen. Nun kommt es noch dicker: Chers Sohn wird vermisst.

Aktuell versucht Cher vor Gericht durchzusetzen, als Elijahs Vormund benannt zu werden, denn sie befürchtet, dass er, mit vollem Zugang zu seinem Vermögen, das Geld direkt für Drogen ausgeben würde. Wie Daily Mail jetzt berichtet, soll die 77-Jährige dem Gericht nun mitgeteilt haben, ihren Sohn aus den Augen verloren zu haben. Sie habe keinen Kontakt mehr zu ihm und wisse auch nicht, wo er sich aufhalte. Inwieweit der Umstand die Entscheidung des Gerichts beeinflussen wird, ist noch nicht bekannt.

Gleichzeitig entwickelte sich auch zwischen Cher und Elijahs Noch-Ehefrau Marieangela King ein heftiger Streit. So behauptete die Schwiegertochter Anfang der Woche, dass sie ihr Leben riskiert habe, um ihren Mann aus der Entzugsklinik in Mexiko zu holen, in die seine Mutter ihn hatte bringen lassen. Laut dem Magazin sollen die beiden mittlerweile sogar ihr Scheidungsverfahren unterbrochen haben und wieder zusammenleben.

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Getty Images Cher, Sängerin

