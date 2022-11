Trotz Sohn: Annemarie Carpendale genießt Urlaub oben ohne

Annemarie Carpendale (45) scheint ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Auf ihrem Social-Media-Account lässt die TV-Moderatorin ihre Fans stets an ihrem Leben teilhaben. So widmete sie ihrem Mann Wayne (45) im vergangenen Oktober beispielsweise einige rührende Worte anlässlich seines Geburtstages. Seit einigen Tagen scheinen die Eltern dem grauen Oktoberwetter in Deutschland entflohen zu sein und gemeinsam mit ihrem Sohn Mads ein wenig Urlaub zu genießen. Nun veröffentlichte Annemarie einige Fotos, auf denen sie oben ohne posiert.

Auf ihrem Instagram-Account ließ die 45-Jährige ihre Fans nun an ihrer Reise teilhaben und postete eine Reihe von Bildern. Wie ihrem Beitrag zu entnehmen ist, befinden sich Annemarie, Mads und Wayne im Moment auf La Digue – einer Insel auf den Seychellen. Breit lächelnd posiert die in Hannover geborene Beauty auf einem großen Stein oder scheint mit ihrem Sohn nach kleinen Schätzen im Sand zu suchen. Dabei fällt ins Auge, dass sich die Mama die Sonne wohl so viel wie möglich auf die nackte Haut scheinen lassen will, denn sie trägt nur eine Bikinihose. Ihre Brüste bedeckt sie mit ihren Haaren. "Schätze des Meeres", schrieb Annemarie schlicht unter ihren Post.

Auch bei den Fans schienen die Urlaubsfotos bestens anzukommen. So schwärmten zahlreiche User beispielsweise, wie erholt Annemarie doch aussehe. "Was für tolle Aufnahmen. Habt eine schöne Zeit" oder "Traumhafter Ort und traumhaft schöne Frau", lauteten nur einige Kommentare.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn auf den Seychellen, 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im November 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale auf den Seychellen, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de