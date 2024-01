Insider verrät: Sind Kendall Jenner und Bad Bunny zusammen?

Wie ist der aktuelle Stand? Nachdem sich Kendall Jenner (28) und ihr Freund Bad Bunny (29) im Dezember getrennt hatten, kursierten Gerüchte, dass sich die beiden an Silvester wieder annäherten. So sollen das Model und der Rapper gemeinsam auf einer Insel in das neue Jahr gefeiert haben. Jetzt plaudert ein Insider aus: Kendall und Bad Bunny sind nicht wieder in einer Beziehung miteinander!

Dies verrät die Quelle gegenüber People und erklärt: "Sie sind nicht wieder zusammen!" Außerdem sollen der The Kardashians-Star und der Musiker nicht einmal den gleichen Flug genommen haben. Dafür waren die Freunde der Beauty bei der Feier dabei. Darunter Justin Bieber (29) und seine Ehefrau Hailey Bieber (27).

Dass Kendall ihre Zeit auf Barbados sichtlich genoss, beweist sie auf Instagram und postet mehrere heiße Fotos, auf denen sie mit wenig Stoff bekleidet ist. Dabei gibt sie ihren Fans einen Blick auf ihren trainierten Körper – und dieser gefällt nicht nur den Bewunderern der 28-Jährigen, sondern auch ihren Schwestern Kim Kardashian (43), Kylie Jenner (26) und Khloé Kardashian (39). Letztere schwärmt: "Oh mein Gott! Ein frohes Neues an uns alle!"

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber, Models

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Bikini

