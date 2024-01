Comeback? Fans spekulieren über Kendall Jenner und Bad Bunny

Ist bei Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) doch nicht alles aus? Seit November kursierten Gerüchte über eine Trennung des jungen Paars. Nach dem angeblichen Beziehungsende genoss der "The Kardashians"-Star mit Hailey (27) und Justin Bieber (29) eine Auszeit in Aspen. Von ihrem Ex war im noblen Ski-Ort keine Spur. Doch die Fans der beiden wollen Hinweise für ein mögliches Liebescomeback entdeckt haben. Verbrachten Kendall und Bad Bunny den Silvesterabend gemeinsam?

Zwei gute Freunde von Kendall posteten Videos eines Feuerwerks im Netz, nahmen die Aufnahmen jedoch kurz darauf wieder offline. Ein aufmerksamer Fan auf Reddit meint, den Grund zu kennen: "Bad Bunnys Stimme war zu hören." Haben das Model und der Sänger also gemeinsam ins neue Jahr gefeiert? "Sie könnten wieder zusammen sein. Vielleicht haben sie sich nie offiziell getrennt, es könnte eine kurze Pause gewesen sein", mutmaßt der User, weist aber auch darauf hin: "Das ist alles Spekulation."

Dass die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance geben könnten, sei gar nicht so unwahrscheinlich. Einem Insider zufolge soll Bad Bunny für die Laufstegschönheit der Eine gewesen sein. Dieser erzählte InTouch Weekly über die angebliche Trennung: "Kendall ist am Boden zerstört."

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2023

Anzeige

ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner

Anzeige

Denkt ihr, dass Kendall und Bad Bunny ihre Beziehung fortsetzen könnten? Ich hoffe es! Ich bin mir da nicht so sicher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de