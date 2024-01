"The Golden Bachelor"-Star Gerry Turner (72) hat geheiratet!

So romantisch startete er ins neue Jahr! Gerry Turner und Theresa Nist hatten sich bei The Golden Bachelor kennen und lieben gelernt. In der Datingshow nahm der Senior-Rosenkavalier sogar seinen ganzen Mut zusammen und hielt um die Hand seiner Auserwählten an. Seitdem liefen die Hochzeitsvorbereitungen des verlobten Paares auf Hochtouren. Nun war es endlich so weit: Gerry und Theresa haben Ja gesagt!

Am 4. Januar läuteten bei den beiden die Hochzeitsglocken. Den Bund fürs Leben haben sie in der Liveshow "The Golden Wedding" geschlossen – und die Trauung hatte es gefühlstechnisch wirklich in sich! Theresa lobte ihren Liebsten als den "wunderbarsten, nettesten und einfühlsamsten" Menschen. Auch Gerry kam während seines Ehegelübdes gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich weiß, dass ich einen vollwertigen Partner gefunden habe, mit dem ich alle Erfahrungen des Lebens teilen kann, die auf uns zukommen", betonte er.

Erst wenige Tage vor dem großen Tag hatte Theresa gegenüber Hollywood Life mehr Details zu ihrem Brautkleid preisgegeben. Ihre Wahl sei auf ein "modernes" Teil gefallen. Allerdings habe sie bedauerlicherweise feststellen müssen, dass das Kleid nicht ganz ihrer Wunschvorstellung entspreche: "Es ist nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Nein, das ist es nicht. Ich hatte eine andere Vorstellung."

Anzeige

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Anzeige

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Anzeige

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de