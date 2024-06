Nach Scheidung: Gerry Turner wird von Frauen umschwärmt

Bei The Golden Bachelor fand Gerry Turner in Theresa Nist offenbar doch nicht die Frau fürs Leben. Nach nur drei gemeinsamen Monaten war zwischen dem TV-Ehepaar schon wieder Schluss. Sein neu gewonnenes Singleleben genießt Gerry in vollen Zügen. Doch ist der ehemalige Bachelor auch wieder offen für die neue Liebe? Im Gespräch mit TMZ findet der Pensionär ehrliche Worte: "Nach der frischen Trennung von Theresa bin ich noch nicht bereit für eine neue Beziehung." An Angeboten von anderen Frauen mangelt es dem ehemaligen Restaurantbesitzer jedoch nicht. Neben unzähligen verführerischen Nachrichten auf Social Media könne er sich auch in der Öffentlichkeit kaum vor Annäherungsversuchen retten.

Obwohl Gerry derzeit noch nicht bereit für eine neue Liebe ist, hat der Fernsehstar von seiner Traumfrau bereits eine ganz bestimmte Vorstellung. "Ich suche eine gute Freundin und jemanden, der Abenteuer und Reisen liebt und in der Lage ist, unterwegs zu sein", macht der Privatier deutlich. Seine nächste Partnerin solle vorzugsweise so wie er in Indiana leben: "Ich will jemanden, der in der Nähe wohnt, weil das viele der Probleme beseitigt, die mit Fernbeziehungen verbunden sind."

Seit einigen Tagen ist Gerry nun offiziell von Theresa geschieden. Dass beide in verschiedenen Bundesstaaten leben, habe bei ihrer Trennung eine große Rolle gespielt. "Sie lebt in New Jersey und keiner von uns war bereit, für den anderen umzuziehen", erklärt der 73-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Während ihrer Beziehung hätten sie einfach zu wenig Zeit für Zweisamkeit gehabt. "Es war nicht nur eine Frage der Gefühle, sondern des Lebensstils. Unsere Verpflichtungen und unsere Familien standen einfach zu sehr im Vordergrund", betonte der ehemalige Unternehmer vor wenigen Tagen zu Gast in der TV-Sendung "Nightline".

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner

