Krank: Christina Aguilera muss Las-Vegas-Shows verschieben!

So hat sich Christina Aguilera (43) ihren Start ins neue Jahr nicht vorgestellt. Am Silvester-Wochenende feierte die Sängerin die umjubelte Premiere ihrer Show im Theater Voltaire in Las Vegas. Dort gibt sie ab jetzt ihre größten Hits wie "Genie in a Bottle" zum Besten. Bei den ersten Shows zeigte der Popstar sich in Topform und begeisterte mit seiner erschlankten Figur. Doch nun muss Xtina direkt einige Auftritte absagen!

Direkt nach dem Eröffnungswochenende muss die Musikerin wegen Krankheit nun ihre nächsten zwei Shows verschieben, wie sie auf Instagram bekannt gibt. "Nachdem ich euch alle von der Bühne in Las Vegas zum neuen Jahr begrüßt habe, wurde ich mit einer Neujahrsgrippe begrüßt", erklärt sie ihren Fans. Um sich auszuruhen, könne Christina am kommenden Wochenende zu ihrem großen Bedauern nicht auftreten. "Ich kann es kaum erwarten, in ein paar Wochen wieder auf der Bühne zu stehen", betont sie.

Außerdem stellt Xtina noch klar, wie stolz sie auf ihre neue Bühnenshow ist. Vor der Premiere hatte sie bereits geschwärmt: "Ich könnte mir keinen besseren Weg vorstellen, um mich von diesem unglaublichen Jahr zu verabschieden, als diese Nacht in Las Vegas mit euch allen zu verbringen, umgeben von eurer Energie und Begeisterung." Insgesamt acht Shows sind bis März noch geplant.

Getty Images Christina Aguilera im April 2023

Getty Images Christina Aguilera, Musikerin

Getty Images Christina Aguilera bei den Glaad Media Awards im März 2023

