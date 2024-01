Prinz Andrews Sexskandal: König Charles steht unter Druck!

Muss König Charles (75) jetzt handeln? In dieser Woche gab es erneut schwere Vorwürfe gegen seinen Bruder Prinz Andrew (63): 69 Mal taucht sein Name in einem Dokument im Rahmens des Falls um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) auf. Dem Royal wurden von seiner Mutter Queen Elizabeth (✝96) schon alle Ehrentitel entzogen und er übernimmt keine Funktion mehr im Königshaus. Dennoch zeigt er sich manchmal zusammen mit der royalen Familie. Experten finden, dass Charles das jetzt unterbinden müsse!

"Der König wäre gut beraten, die Beziehungen zu seinem Bruder vollständig zu beenden", meint Robert Jobson, der Biograf des Königs, gegenüber The Sun. Andrew rücke das Königshaus immer wieder in ein schlechtes Licht: "Andrew ist eine Belastung, und dieser Skandal wird nicht verschwinden." So sieht das auch der Royal-Kommentator Phil Dampier: Die neusten Enthüllungen rund um den in Verruf geratenen Prinzen seien "der letzte Sargnagel".

Robert fordert Charles zudem auf, seinen Bruder endlich des Anwesens auf dem Gelände von Schloss Windsor zu verweisen. "Prinz Andrew streitet alles ab, er hat keine offiziellen Aufgaben mehr, warum sollte er dann in diesem verschwenderischen königlichen Anwesen bleiben dürfen, wenn er nichts dazu beiträgt?", wettert der Biograf.

Getty Images Prinz Andrew, Mai 2023

Getty Images König Charles, Königin Camilla und Prinz Andrew, November 2014

Getty Images König Charles, Januar 2023

