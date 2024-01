So denkt Lenny Kravitz über die Verlobung von Tochter Zoe

Lenny Kravitz (59) ist ein stolzer Vater. Nachdem die Ehe seine Tochter Zoe (35) mit Karl Glusman nach nur 18 Monaten zerbrochen war, lernte sie Channing Tatum (43) kennen und lieben. Die Schauspieler gelten seit über zwei Jahren als Paar. Im Oktober ist nun die Verlobung der beiden öffentlich geworden – Zoe wurde mit einem Ring gesichtet. Jetzt äußert Lenny seine Meinung zur Verlobung von Zoe und Channing!

Lenny scheint die bevorstehende Hochzeit seiner einzigen Tochter relaxt anzugehen. "Wenn deine Familie glücklich ist, wenn dein Kind glücklich ist, dann ist alles gut", philosophiert der Rockstar laut ET. Die "Big Little Lies"-Darstellerin soll eine besonders enge Bindung zu ihrem berühmten Vater pflegen. Dass sie nun einen passenden Partner gefunden habe, freut Papa Lenny: "Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin gesegnet."

Der "I'll Be Waiting"-Interpret ist ein Fan von Channing, so viel machte er bereits deutlich. "Ich hab ihn gern. Er ist ein toller Kerl", schwärmte Lenny zuvor im Interview mit E! News. Der "Magic Mike"-Star würde sich gut in die Familie eingliedern: "Wir stehen uns sehr nahe und wir haben einen guten Draht zueinander."

Getty Images Zoe Kravitz und Lenny Kravitz im September 2018

Instagram / lennykravitz Zoe und Lenny Kravitz

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

