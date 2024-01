So kämpft Sänger Shawn Mendes gegen mentale Probleme an!

Es war nicht leicht für ihn! Shawn Mendes (25) beunruhigt seine Fans mit seiner mentalen Gesundheit schon seit einiger Zeit. Seine psychischen Probleme waren auch der Grund dafür gewesen, dass der "Treat You Better"-Interpret seine Welttournee im Jahr 2022 größtenteils absagen musste. Damals erklärte und entschuldigte er sich bei seinen Followern im Netz. Jetzt meldet sich Shawn erneut zu Wort!

Zu Beginn des neuen Jahres blickt der Musiker auf seine Tiefen und seine Entwicklung in den vergangenen Monaten zurück. Auf Instagram veröffentlicht er ein Video, in dem er zu den Klängen eines Harmoniums singt, das tat er 2023 wohl des Öfteren. Es habe ihm den Schmerz erleichtert. "Die wichtigste Lektion dieses Jahres war für mich, die Tiefs im Leben zu akzeptieren und willkommen zu heißen", offenbart der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Sänger zu dem Post.

Eines seiner Tiefs war sicher auch die erneute Trennung von Camila Cabello (26). Nach dem Scheitern der Liebes-Reunion habe der 25-Jährige das Ganze erst mal verarbeiten müssen. Ein Insider gab gegenüber People bekannt: "Shawn ist noch dabei zu wachsen und sich selbst zu entdecken. Er braucht Zeit für sich, um das zu tun, was ihn glücklich macht. Er hat noch viel zu erleben und zu lernen in seiner Zukunft."

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

MEGA Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de