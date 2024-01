Theresa hielt Golden-Bachelor-Verlobung vor Schwester geheim

Wollte sie etwa keine große Sache daraus machen? Im großen Finale von The Golden Bachelor hatte sich Gerry Turner für Theresa Nist entschieden und ihr seine letzte Rose gegeben. Um ihr Liebesglück zu krönen, ging der Senior-Rosenkavalier sogar vor seiner Ausgewählten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Allerdings ließ Theresa anfangs nicht jedermann an ihrem Liebesglück mit Gerry teilhaben.

In einem Interview mit TheWrap verrät die Brünette nun, dass sie ihre Verlobung zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung des Finales vor einem bestimmten Familienmitglied verschwiegen habe. "Ich habe eine Schwester, der ich nicht einmal sagen würde, dass wir zusammen sind", gibt Theresa zu. Selbst nachdem das Ende der Show gespoilert worden war, sei sie nicht mit der Sprache herausgerückt: "Ich habe ihr gesagt: 'Weißt du, er hat nicht immer recht, du musst die Show sehen!'"

Am 4. Januar stand endlich der große Tag für das verlobte Paar an: Sie traten bei "The Golden Wedding" vor den Traualtar, um sich vor laufender Kamera das Jawort zu geben. Gerrys Eheversprechen war dabei besonders emotional. "Ich weiß, dass ich eine vollwertige Partnerin gefunden habe, mit der ich alle Erfahrungen des Lebens teilen kann, die auf uns zukommen", machte er seiner Braut deutlich.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner im November 2023

