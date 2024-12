Theresa Nist (71) bekommt Nachrichten von jüngeren Verehrern

Reality-TV-Star Theresa Nist (71), bekannt aus der US-Show The Golden Bachelor, hat kürzlich in einem Interview mit People Magazine verraten, dass sie regelmäßig von deutlich jüngeren Männern auf Instagram angeschrieben wird. Die 71-Jährige erhält Nachrichten von Männern, die sogar jünger sind als ihr eigener Sohn. "Ich spreche von 33-Jährigen!", erzählte Theresa erstaunt. Das Interesse dieser Männer überrasche sie sehr, da sie nicht erwartet habe, in diesem Alter so viel Aufmerksamkeit von der jüngeren Generation zu erhalten.

Obwohl Theresa seit ihrer Teilnahme an der Reality-Show keine Dates mehr hatte, verriet sie, dass sie weiterhin Angebote erhält – diese jedoch bisher immer abgelehnt hat. "Ich habe inzwischen eine viel klarere Vorstellung davon, was ich in einer Beziehung suche, und möchte niemandes Zeit verschwenden", erklärte sie. Theresa betonte, dass sie sich nichts sehnlicher wünsche, als wieder einen Menschen an ihrer Seite zu haben, denn das Leben zu zweit sei einfach schöner. Dennoch ist ihr wichtig, einen Partner zu finden, mit dem sie wirklich auf einer Wellenlänge ist. Sie glaubt, dass ein zu großer Altersunterschied diese Verbindung erschwere. "Wenn jemand zu jung ist, fehlen uns oft gemeinsame kulturelle Erfahrungen oder Erinnerungen an Musik und Filme", fügte sie nachdenklich hinzu.

Theresa Nist verlor 2014 ihren geliebten Ehemann William "Billy" Nist nach vielen gemeinsamen Jahren. Zusammen haben sie zwei Kinder, Tommy und Jen, die ihr sehr nahestehen. Ihre Entscheidung, an "The Golden Bachelor" teilzunehmen, war ein Schritt, sich wieder für die Liebe zu öffnen und neue Wege zu beschreiten. In der Show versuchte sie, Gerry Turners Herz zu erobern, doch die große Liebe blieb aus. Dennoch bleibt Theresa zuversichtlich. Sie sucht nach einem Partner, der nicht nur Leidenschaft für das Leben hat, sondern auch intelligent ist und mit dem sie tiefgehende Gespräche führen kann. Für sie sind gemeinsame Interessen sowie das gegenseitige Verstehen auf einer persönlichen Ebene von großer Bedeutung.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, Verlobte von Gerry Turner

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner

