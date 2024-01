Travis Barker und Alabama haben nun ein Vater-Tochter-Tattoo

Eine etwas andere Vater-Tochter-Zeit! Alabama Luella Barker (18) ist die Tochter des berühmten Musikers Travis Barker (48). An Heiligabend hatte die Beauty ihren 18. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatte ihr Vater ihr ein paar rührende Zeilen gewidmet. Zum Auftakt des neuen Jahres genoss das Vater-Tochter-Duo etwas Zeit miteinander. Die beiden starteten ins Jahr 2024, wie es nur ein Rockstar und seine Tochter tun können – Alabama und Travis ließen sich gemeinsam tätowieren!

In ihrer Instagram-Story teilte die 18-Jährige mehrere Schnappschüsse aus dem Tattoostudio. Den Körper der jungen Frau zieren nun gleich zwei neue Motive – zwei Sterne sowie ein Songtitel. Die Influencerin ließ sich den Titel des berühmten Hits von Stevie Wonder (73) "Isn't She Lovely" auf dem Handrücken tätowieren. Das ist nun schon das vierte Tattoo der Rockstar-Tochter. Alabama erklärte ihren Fans, dass der Song für sie eine besondere Bedeutung habe. "Ich wurde als Baby fast jeden Tag zu diesem Lied geschaukelt", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Auch Travis schwelgte in Erinnerungen: "Habe gerade angefangen, meine Knöchel 15 Jahre nach meinem Unfall aufzufrischen", betitelte er seinen Beitrag via Instagram-Story. Der Drummer war 2008 in einen schrecklichen Flugzeugabsturz involviert gewesen. 13 Jahre lang hatte der Musiker deswegen kein Flugzeug mehr betreten.

Instagram/ alabamaluellabarker Alabama Luella Barker und Travis Barker, Januar 2024

Instagram/ alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Januar 2024

Instagram / travisbarker Travis Barker, Januar 2024

