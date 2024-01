Trennung und neue Liebe: 2023 hat Sophia Bush sehr verändert

Sophia Bush (41) reflektiert über ihr vergangenes Jahr. Die letzten zwölf Monate hatten einige Überraschungen für die Schauspielerin bereitgehalten: Im Sommer 2023 hatte sie nach nur einem knappen Jahr Ehe die Scheidung von ihrem Partner Grant Hughes eingereicht. Inzwischen soll sie wieder vergeben sein – und zwar an die Fußballerin Ashlyn Harris (38). Im Netz verrät Sophia nun, wie lebensverändernd 2023 für sie war.

"Dieses vergangene Jahr hat mich gedemütigt, gebrochen, aufgebaut, verraten, befreit und mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich am Leben zu sein. Nie mehr klein beigeben", schreibt sie auf Instagram ehrlich zu einem Foto, auf dem sie in die Ferne blickt. 2023 habe Sophia zurück zu sich selbst gefunden: "Dieses Jahr hat mich nach innen geschickt. Mehr als je zuvor. Es hat mich aus der Beziehung mit vielen von euch herausgenommen, aber mich zurück in die Beziehung mit mir selbst gebracht." Insgesamt habe die zurückliegende Zeit ihr ganzes Leben verändert.

Offiziell bestätigt hat Sophia die neue Liebe zu Ashlyn noch nicht – doch auch die Athletin ist frisch getrennt von ihrer Ehefrau Alexandra Krieger (39). Im Netz stellte sie klar, entgegen der Gerüchte auf jeden Fall nicht fremdgegangen zu sein: "Ich war in meiner Ehe immer treu, wenn auch nicht immer ganz glücklich."

Getty Images Grant Hughes und Sophia Bush im April 2022

Instagram / sophiabush Sophia Bush, Schauspielerin

Getty Images Ashlyn Harris und Alexandra Krieger im November 2019

