Diese "Die Bachelors"-Girls sind schon Influencerinnen!

Haben sie andere Absichten? Bei Die Bachelors werden sich mit Dennis Gries und Sebastian Klaus zum ersten Mal gleich zwei Junggesellen auf die Suche nach der Partnerin fürs Leben begeben. Gerade erst wurden auch die diesjährigen Singleladys bekannt gegeben, die sich in der inzwischen 14. Staffel ins große Liebesabenteuer stürzen. Mit dabei sind jedoch nicht nur unbekannte Gesichter. Diese "Die Bachelors"-Kandidatinnen sind bereits Influencerinnen!

Schon vor Staffelstart gibt RTL einen Überblick über die 30 Ladys. Unter anderem wird Kim-Yva um das Herz der Bachelors kämpfen. Dabei dürfte der Personal Trainerin das Format keinesfalls fremd sein – schließlich nahm ihre Schwester Jana-Maria 2022 selbst an der Datingshow teil und wurde Zweite. Mit 13.400 Instagram-Followern hat sich die 29-Jährige zudem bereits eine kleine Online-Community aufgebaut. Anders sieht es da schon bei Rebecca aus. Insgesamt über 38.000 Menschen verfolgen im Netz regelmäßig den Content der Berlinerin.

Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch Laura Chiara. Als Model und Yogalehrerin scheint sie in den sozialen Netzwerken bereits besonders gut anzukommen – zumindest, wenn man den Zahlen Vertrauen schenkt. Ganze 59.000 Abonnenten zählt der Account der 23-Jährigen. Letztlich scheint jedoch vor allem eine Dame den Rest in puncto Follower in den Schatten zu stellen. Kim Komnenić ist Content Creatorin und damit auch alles andere als erfolglos. Das Leben der Blondine verfolgen stolze 112.000 Menschen.

RTL / Pervin Inan-Serttas Rebecca Hertlein, Kandidatin bei "Die Bachelors"

RTL / Frank W. Hempel Laura Chiara Bella, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

