Diese Frauen kämpfen demnächst um die Herzen der Bachelors

Es steht fest! Bei Die Bachelors geht es schon bald wieder nur um das Eine: die Suche nach der ganz großen Liebe. Doch in diesem Jahr wird es eine bedeutende Neuerung geben. Statt nur eines Junggesellen, begeben sich diesmal gleich zwei in das Liebesabenteuer ihres Lebens. Um insgesamt 30 Frauen dürfen die beiden Rosenkavaliere Dennis Gries und Sebastian Klaus buhlen. Doch wer ist dabei? Das sind die Kandidatinnen der diesjährigen "Die Bachelors"-Staffel!

"Vorhang auf für unsere Ladys!", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der beliebten Dating-Show. Dort werden nun die Damen vorgestellt, die womöglich schon bald die Bachelors um den Verstand bringen werden. Unter den Rosenanwärterinnen befinden sich neben der Wienerin Brenda auch Bianca aus Nürnberg, Katharina aus Düsseldorf und Kim aus Potsdam. Doch damit nicht genug: Die Content Creatorinnen Kim und Rebecca werden ebenfalls um die Herzen der Bachelor-Boys kämpfen. Für eine ordentliche Portion Sport in der Villa der Frauen sorgen die Fitnesstrainerinnen Gina aus Köln und Kim-Yva aus Marbella.

Ob es in diesem Jahr zu einem Konflikt zwischen den beiden Männern kommen wird, bezweifeln die Rosenkavaliere bisher. "Bei 22 Frauen ist für jeden was dabei", betonte Dennis im RTL-Interview. Und auch Sebastian sieht dem Ganzen entspannt entgegen. "Da wir ja beide keinen Kontakt zur Familie haben, ist das ein großer Vorteil, dass wir einander haben und uns so ein bisschen austauschen", erzählte der 35-Jährige.

Hier sind alle 30 Ladies im Überblick:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildende im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannshausen

Jenny (24), Studentin der Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content-Creatorin aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content- und Social-Media-Managerin aus Berlin Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz (Österreich)

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries, einer der beiden Bachelors 2024

Anzeige

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2023

Anzeige

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de