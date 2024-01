Iris Klein überzeugt: Verstorbene nehmen Kontakt mit ihr auf

Iris Klein (56) hat eine besondere Gabe! Die TV-Bekanntheit sorgt immer wieder für Überraschungen: Nachdem sie sich in einem dramatischen Rosenkrieg von ihrem Ehemann Peter (56) trennte, ist sie nun mit ihrem neuen Freund, dem mysteriösen Mister T, total happy. Im letzten Jahr hat die Mutter von Daniela Katzenberger (37) aus den ganzen Rückschlägen neue Kraft geschöpft. Nun kommen auch Iris' besondere Fähigkeiten wieder zum Vorschein!

In ihrer Instagram-Story erzählt sie, dass sie Kontakt zu Verstorbenen habe: Iris sehe die Toten und rede mit ihnen. Die Besuche aus dem Jenseits kommen dabei unerwartet. "Diese 'Gabe', wie viele sie nennen, habe ich schon seit meiner Kindheit. Aber ich kann so was nicht auf Kommando", erklärt sie. Die Promi Big Brother-Kandidatin habe auch hellseherische Fähigkeiten – aber leider nicht gezielt in Bezug auf Lottozahlen und Co. "Auch verdiene ich damit kein Geld... Es passiert leider einfach sehr oft", führt sie aus.

Das Sprechen mit Toten ist vielleicht Iris' außergewöhnlichstes, aber längst nicht ihr einziges Talent. Zuletzt startete sie als Model richtig durch – und lief sogar in New York über den Laufsteg! Außerdem trat der Tausendsassa zusammen mit seinem Ex einst auch als Schlagerduo auf und lebte kurzzeitig den Traum, öffentlich zu singen.

Iris Klein, TV-Star

Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Iris Klein, Mai 2023

