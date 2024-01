Nach zwei Monaten: Elton John bezahlt endlich Wettschulden

Das wurde auch Zeit! Das vergangene Jahr war für Elton John (76) ein besonders einschneidendes – denn er verabschiedete sich mit einem Knall von der Bühne. Nach rund fünf Jahren endete seine "Yellow Brick Road"-Abschiedstournee. Für den Sänger mit einer 50-jährigen Karriere ein emotionaler Moment. Und finanziell hat es sich auch gelohnt, denn seine Tour war die mit den zweithöchsten Einnahmen aller Zeiten. Doch seine Wettschulden bezahlt Elton erst nach zwei Monaten.

Mit dem Sportmoderator Gary Lineker schloss Elton nämlich im November 2023 eine Fußballwette ab. Bei einem Match ihrer beiden Vereine FC Watford und Leicester City wetteten sie auf das Ergebnis – weil Leicester City gewann, ging der Pott an Gary. Doch der wartete lange vergeblich auf das Geld. Bei Instagram postet er jetzt einen Brief von Elton mit einem Zehn-Pfund-Schein und der Entschuldigung, dass es länger gedauert habe. "Man soll nie sagen, dass Elton John seine Schulden nicht bezahlt", nimmt der ehemalige Profifußballer das Ganze mit Humor.

Bleibt also nur noch die Frage, was Elton mit seiner neu gewonnenen Freiheit anstellen wird. Ein Insider hatte gegenüber Radar Online verraten, dass der zweifache Vater und sein Mann David Furnish (61) sich wohl der Familie widmen wollen. "Sobald Elton seine letzte Tournee beendet hat, planen er und David, weitere Kinder zu bekommen", so die Quelle.

Getty Images Elton John, Musiker

Getty Images Elton John im Juni 2022

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

