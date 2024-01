Sind Joe Jonas und Stormi Bree etwa gemeinsam im Ski-Urlaub?

Die Gerüchteküche brodelt! Joe Jonas (34) hatte sich im vergangenen Jahr von seiner Langzeitliebe Sophie Turner (27) getrennt – aus der siebenjährigen Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. Bis vor Kurzem vermuteten Fans, dass der Jonas Brothers-Stars seiner Ex noch immer hinterher trauere. Das änderte sich jedoch schnell, als man ihn vor wenigen Tagen zusammen mit Stormi Bree Henley (33) gesehen hatte. Jetzt heizen Joe und das Model die Gerüchte um eine Romanze noch mehr an!

Sowohl der Sänger als auch die einstige Miss Teen USA teilen aktuell in ihren Instagram-Storys Fotos und Videos von ihrem Skiurlaub in Aspen, Colorado. Neben aufregenden Abenteuern auf den Skiern veröffentlichen beide zeitgleich einen Clip vom Schneefall in der Dunkelheit. Haben sie diesen Moment vielleicht sogar gemeinsam erlebt? Ihren Fans liefern die zwei damit auf jeden Fall einen weiteren Beweis für eine mögliche Liebelei.

Der frühere "Camp Rock"-Liebling scheint auf jeden Fall wieder im Dating-Modus angekommen zu sein – und einem Insider zufolge soll er sogar für ein neues Liebesabenteuer offen sein. "Joe genießt es, Zeit mit Stormi zu verbringen [...] Das Ganze ist noch sehr frisch, aber er ist glücklich und sehr offen für alles, was noch kommt", berichtete die Quelle gegenüber US Weekly.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

Instagram / stormibree Stormi Bree Henley im Skiort Aspen

Getty Images Joe Jonas im März 2022

