Neue Liebe? Joe Jonas genießt die Zeit mit Stormi Bree!

Er lässt es sich gut gehen. Joe Jonas (34) hatte zuletzt wenig Glück in der Liebe. Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben der Musiker und seine Noch-Ehefrau Sophie Turner (27) überraschend ihre Trennung bekannt. Seither schien es, als werde so schnell keine andere Frau das Herz des Jonas Brothers-Sängers erobern – bis jetzt. Denn erst vor Kurzem zeigte er sich gemeinsam mit Model Stormi Bree. Offenbar soll Joe inzwischen offen für ein neues Liebesabenteuer sein.

"Joe genießt es, Zeit mit Stormi zu verbringen", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. Doch obwohl der 34-Jährige nach dem Liebesaus mit Sophie im vergangenen September wieder im vollen Dating-Modus angekommen zu sein scheint, wird dabei eins immer an oberster Stelle stehen – seine Familie. "Seine höchste Priorität und sein Fokus werden immer seine Kinder sein", will die Quelle wissen. "Das Ganze ist noch sehr frisch, aber er ist glücklich und sehr offen für alles, was noch kommt", heißt es zuletzt.

Die aktuellen Spekulationen um eine neue Liebe im Leben des "Cake by the Ocean"-Interpreten sorgt bei einigen für Verwunderung. Schließlich vermuteten seine Fans bis vor Kurzem, Joe trauere seiner Ex noch immer hinterher. "Ich denke an dich. [...] An die Liebe, die wir geschworen haben", hieß es im Refrain eines Songs, den er erst vor wenigen Tagen einer Instagram-Story hinzufügte.

Getty Images Joe Jonas im März 2022

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

