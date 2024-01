Tatsächlich: Joe Jonas und Stormi gemeinsam im Skiurlaub!

Sie bringen die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln! Im September 2023 wurde bekannt, dass sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern scheiden lassen. Seit Beginn des neuen Jahres halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Jonas Brothers-Star mit einer neuen Frau liebäugelt – und zwar mit dem Model Stormi Bree Henley (33). Nun wurden Joe und Stormi tatsächlich bei einem gemeinsamen Ausflug erwischt!

Laut aufgetauchten Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wurden die beiden am Freitag bei einem gemeinsamen Skiurlaub in Aspen gesichtet. Darauf ist zu sehen, wie Joe und Stormi Seite an Seite mit dem Sessellift zur Piste hinauffahren. Dabei wirken der Sänger und die Beauty total ausgelassen und ziemlich happy. Ob die zwei damit tatsächlich ihre Romanze bestätigen?

Erst vor wenigen Tagen machte ein Insider gegenüber Us Weekly deutlich, dass Joe bereit für ein neues Liebesabenteuer sei. "Joe genießt es, Zeit mit Stormi zu verbringen", betonte der Informant und fügte hinzu: "Das Ganze ist noch sehr frisch, aber er ist glücklich und sehr offen für alles, was noch kommt."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2023

Getty Images Stormi Bree, 2022

Getty Images Joe Jonas, Sänger

