Etwa queer? Insider spekuliert über Taylor Swifts Sexualität

Sie sind zu weit gegangen! Taylor Swifts (34) Liebesleben steht im Laufe ihrer Karriere immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. In den vergangenen Jahren hatte es eine Menge von Gerüchten über die Sexualität der Sängerin. Viele Fans sagten ihr eine romantische Beziehung mit ihrer ehemaligen BFF Karlie Kloss (31) und der Schauspielerin Dianna Agron (37) nach. Nun wird ein weiteres Mal über Taylors sexuelle Orientierung spekuliert!

Ein Insider behauptet gegenüber The New York Times, dass Taylor über die Jahre allerlei Andeutungen über ihre sexuelle Orientierung gemacht habe – von Regenbogenkleidern, der Unterstützung von queeren Musikern bis hin zu Songs über Selbstliebe und Selbstakzeptanz. "Diese heruntergefallenen Haarnadeln tauchen in Frau Swifts künstlerischem Schaffen immer wieder auf. Sie zeigen queeren Menschen, dass sie eine von ihnen ist", behauptet die Quelle.

Taylors Team ist mit den Behauptungen allerdings nicht einverstanden, weil sie zu stark in ihre Privatsphäre eingreifen würden. Ein Informant aus dem Umfeld der "Lover"-Sängerin hat nun gegenüber CNN berichtet: "Es scheint keine Grenze zu geben, die manche Journalisten nicht überschreiten, wenn sie über Taylor schreiben, egal wie invasiv, unwahr und unangemessen es sein mag."

Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

Getty Images Taylor Swift, 2019

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

