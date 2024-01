Harley-Quinn-Nachfolge: Das hält Margot Robbie von Lady Gaga

Ist Margot Robbie (33) zufrieden? 2016 hatte die Schauspielerin erstmals die verrückte Anti-Heldin Harley Quinn aus dem Universum der DC-Comics verkörpert. Danach bekam sie noch ihr eigenes Sequel "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn". 2024 wird Harleys Geschichte in einem anderen Universum im Film "Joker: Folie à Deux" neu erzählt. Die Figur spielt Lady Gaga (37). Aber was sagt Margot zu ihrer Nachfolgerin?

Im Interview mit Variety wird Margot gefragt, ob sie Harleys Baseballschläger nun an den Nagel hängt, da Lady Gaga die Rolle ebenfalls spielt. Für die 33-Jährige scheint die Comicfigur aber ein Charakter mit mehreren Gesichtern zu sein. "Ich wollte immer, dass Harley eine Figur ist, die an andere Schauspielerinnen weitergegeben werden kann, so wie es so viele ikonische männliche Figuren sind", erklärt sie. Vor allem Harleys schräger Humor mache es möglich, sie auf viele verschiedene Arten darzustellen. Es sieht so aus, als sei auch Margot gespannt auf die neue Interpretation.

Eine dritte Darstellerin, die in die Rolle der Harley Quinn schlüpft, ist Kaley Cuoco (38). Sie leiht der DC-Heldin in der gleichnamigen Trickserie ihre Stimme. Gerüchten zufolge soll sie sich deshalb sogar mit Margot in die Haare bekommen haben. Der The Big Bang Theory-Star dementiert das allerdings vehement. "Ich habe sie noch nie getroffen. Aber ich liebe sie", betonte Kaley gegenüber dem Interview Magazine.

Getty Images Margot Robbie im Dezember 2022

MEGA Lady Gaga verkleidet als Harley Quinn, April 2023

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

