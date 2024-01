"Respektlos": Adrian Alian ließ Nähe von anderen Frauen zu!

Er spricht Klartext. Adrian Alian (27) und Rebecca Ries lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und entschieden sich im großen Finale für die Liebe. Seither sind die beiden ein Paar. Seit Ende Dezember halten sich allerdings hartnäckige Spekulationen, dass der einstige Bachelorette-Kandidat seiner Freundin während einer Party von Oguzhan Gencel in Hamburg fremdgegangen sein soll. Nun gibt Adrian preis, was an den Gerüchten dran ist!

In der YouTube-Folge von "Groupchat with Saro" stellt sich der 27-Jährige den neugierigen Fragen von Jennifer Saro – dabei fällt auch das Stichwort Hamburg. "Ich habe mich in Hamburg nicht verhalten, als wäre ich in einer Beziehung. [...] Ich habe mich sehr respektlos gegenüber Rebecca verhalten", gibt Adrian zu. Fünf Tage nach dem Trip habe er dann mit der Sprache rausgerückt und seiner Freundin alles gebeichtet. "Dass andere Frauen nah an mir dran sind, ist ja auch schon eine Form von Fremdgehen", stellt er fest.

Sein Kumpel und Partybegleitung Kaan Aktas geht sogar etwas mehr ins Detail und gibt preis, was dort konkret vorgefallen sei. "Adrian und ich waren feiern und haben dort auch Frauen kennengelernt. Die haben uns geklärt und wir waren auch extrem betrunken", macht er im Gespräch deutlich. Das Geflirte sei dann immer intensiver geworden. Adrian dazu zu animieren, sei dabei allerdings nicht seine Absicht gewesen: "Ich dachte mir: 'Wenn du was machst, Kondome sind in meinem Koffer, nimm dir die einfach raus.'"

Bachelor in Paradise, RTL+ Rebecca Ries und Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2023

Instagram / kaanaktas61_ Kaan Aktas im August 2023

