Dreifacher Papa: Wünscht sich Scott Disick weitere Kinder?

Wie steht es um Scott Disicks (40) Kinderwunsch? Der Unternehmer ist bereits Vater von drei Sprösslingen. Gemeinsam mit Kourtney Kardashian (44) hatte der Reality-TV-Star während ihrer On-Off-Beziehung zwei Söhne und eine Tochter bekommen. Obwohl er nach der Trennung einige Frauen datete, ist der Autoliebhaber aktuell Single. Möchte Scott mit einer potenziellen neuen Liebe noch Kids – oder ist das Thema für ihn abgeschlossen?

In einer neuen Folge von The Kardashians kommt dieses Thema im Gespräch mit Kris Jenner (67) auf den Tisch. Denn die Momagerin scherzt über eine Vasektomie des 40-Jährigen. Daraufhin erklärt er: "Ich hatte keine Vasektomie!" Scott ergänzt: "Ich hatte zu viel Angst, nur für den Fall, dass ich später vielleicht noch mehr Kinder haben möchte!"

Scotts Kinderwunsch ist also noch immer präsent – ob es ihn deshalb so emotional macht, dass seine Ex bald wieder Mama wird? Kourtney erwartet mit ihrem Ehemann Travis Barker (47) nämlich ein Baby, das schon bald zur Welt kommen soll. Die Beauty ist bereits hochschwanger.

Instagram / krisjenner Scott Disick mit seinem Kind

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

