"Bei mir läuft": Sarah Knappik hängt nach Hörsturz am Tropf

Sarah Knappik (37) versetzt ihre Fans in Sorge. Im Frühjahr hatte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Verhalten bei Kampf der Realitystars für Aufruhr gesorgt – unter anderem dadurch, dass sie nach ihrem Rauswurf eine zweite Chance bekam und wieder in die Sala einziehen durfte. In den vergangenen Monaten war es jedoch etwas ruhiger um sie geworden. Jetzt macht Sarah öffentlich, dass sie offenbar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein paar Eindrücke eines Arztbesuches. In einem Video zeigt sie ihren Arm, in dem eine Nadel steckt, die zu einem Tropf führt. Ihr werde Cortison verabreicht. "Hörsturz nach Corona. Bei mir läuft, ey", erzählt Sarah und fügt hinzu: "Ich frage mich: Wie viel Cortison kann ein Mensch in sich haben?"

2022 sollte die Mutter einer Tochter bereits ein Cortison-Spray nehmen – der Wirkstoff soll entzündungshemmend sein. Damals hatte sie infolge des Virus' mit Atembeschwerden zu kämpfen. "Ich habe gedacht, ich ersticke", erinnerte sie sich in einem Interview mit RTL.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im Januar 2024

RTLZWEI Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, Realitystar

