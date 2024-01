Fans freuen sich: Jannik teilt Pärchenfoto mit Gerda Lewis

Das Warten hat ein Ende. Lange sorgten Jannik Kontalis und Gerda Lewis (31) für Liebesspekulationen. Anfang September gaben sie schließlich zu, sich zu daten. Auch nach dem öffentlichen Statement hielten sich die beiden sonst so offenen Influencer mit Einblicken in ihre Beziehung eher bedeckt. Doch damit scheint Schluss zu sein – jetzt begeistern Jannik und Gerda ihre Fans mit einem Bild des glücklichen Pärchens!

Der Ex von Yeliz Koc (30) postet nun ein Bild mit seiner Partnerin auf Instagram. Jannik und Gerda sitzen gemeinsam am Tisch und lächeln in die Kamera, sie kuschelt sich an seine Schulter. Im Netz sind die Fans begeistert über die seltene Zuneigungsbekundung. "Endlich Couple Content", freuen sich zahlreiche User unter dem Beitrag. "Ihr seid so ein süßes Paar", schwärmt einer, "Ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft", schreibt ein anderer.

Mit dem Bild hat sich das Paar wohl den Wünschen seiner Bewunderer gebeugt. Denn eigentlich hatte die einstige GNTM-Teilnehmerin erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story erklärt, warum sie eine solche Zurschaustellung nicht möchte. "Ich muss nicht auf Krampf Couple Content hochladen, um dadurch die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken", stellte sie klar.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

