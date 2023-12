Warum zeigt Gerda Lewis ihren Jannik so selten im Netz?

Warum zeigt sich Gerda Lewis (31) nicht mit ihrem Freund im Netz? Lange war spekuliert worden, ob sich die Influencerin und Jannik Kontalis daten. Mittlerweile haben die beiden Realitystars zugegeben, dass sie megahappy miteinander sind. Das erste Pärchen-Pic ist auch schon gepostet. Doch abgesehen davon zeigen sich die Netz-Bekanntheiten kaum zusammen in den sozialen Medien. Gerda erklärt nun, warum sie Jannik nicht zeigt.

"Ich brauche keine Beziehung, die auf Instagram schön aussieht. Ich muss auch nicht auf Krampf Couple Content hochladen, um dadurch die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken", schreibt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Nur weil eine Partnerschaft in den sozialen Medien gut aussieht, heiße das nicht, dass das auch im echten Leben so ist. "Nur weil ihr nicht viel von uns seht, heißt es nicht, dass wir im Privaten nicht glücklich sind", erklärt sie ihren Followern im Umkehrschluss.

Auch wenn sich Gerda und Jannik bisher weitgehend mit öffentlichen Bekenntnissen zurückgehalten haben, gab es immer wieder Anzeichen dafür, wie gerne sie sich mögen. So schwärmte der Hottie zum Ehrentag seiner Liebsten: "Alles Gute zum Geburtstag an das schönste Mädchen, sowohl von innen als auch von außen." Eine Überraschungsparty gab es auch.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Persönlichkeit

