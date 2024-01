Khloé Kardashian hofft auf Liebesglück für Tochter True

Khloé Kardashian (39) möchte True (5) vor ihrem Schicksal bewahren. 2022 ging die bewegte On-off-Beziehung von Khloé und Ex Tristan Thompson (32) endgültig in die Brüche. Warum? Immer wieder hatte der NBA-Spieler die The Kardashians-Bekanntheit betrogen. Als dann noch ein gemeinsamer Sohn aus seiner monatelangen Affäre mit Maralee Nichols hervorging, zog die Unternehmerin einen Schlussstrich. Khloé ist sich sicher: So was soll Töchterchen True niemals erleben!

In der aktuell vierten Staffel von "The Kardashians" schaut die 39-Jährige auf ihr chaotisches Liebesleben zurück. Dabei wagt Khloé auch einen Blick in die Datingzukunft ihrer Tochter True. Im Gespräch mit ihrer engen Freundin Malika Haqq (40) findet der Realitystar ehrliche Worte: "Wenn jemand meiner Tochter das antun würde, was Tristan mir angetan hat, würde ich denjenigen wahrscheinlich kastrieren und dabei lächeln."

Offensichtlich haben Khloé die Erlebnisse ziemlich mitgenommen. Trotzdem versucht das Ex-Pärchen gemeinsam für ihre Kinder harmonisch als Co-Parents da zu sein. Khloés Familie hingegen fällt es noch schwer, Tristans Fehltritte zu akzeptieren. Selbst Kourtney Kardashians (44) Tochter Penelope (11) hat keine Lust auf ihren Onkel. Das macht sie in den neuen Folgen von "The Kardashians" deutlich, indem sie den Basketball-Star unverblümt ignoriert!

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, Basketballspieler

Anzeige

Instagram / khloekardashian Penelope Disick und Khloé Kardashian im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de