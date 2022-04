Khloé Kardashian (37) hatte es in den letzten Monaten nicht leicht. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass ihr On-off-Freund Tristan Thompson (31) erneut Nachwuchs erwartet. Zum Zeitpunkt der Zeugung des Kindes war der Basketballprofi allerdings noch mit der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin zusammen. Seine Affäre Maralee Nichols hat den Kanadier daraufhin auf Kindesunterhalt verklagt. In einem Interview enthüllte Khloé nun, dass sie vor laufenden Kameras von Tristans Untreue erfahren hatte.

Am Mittwoch verriet Khloé in einem Interview mit USA Today, dass ihre Schwester Kim ihr von der Unterhaltsklage gegen ihren Ex erzählt hatte. Durch diese Klage erfuhr sie überhaupt erst davon, dass Tristan sie während ihrer Beziehung erneut betrogen haben musste. Die Situation sei besonders hart für die 37-Jährige gewesen, da sie zu dem Zeitpunkt gerade für ihre neue Realityshow "The Kardashians" vor der Kamera stand. Obwohl sie der Rückblick auf diesen schweren Moment immer noch emotional berührt, gab sie zu, die Kameras um sie herum voll und ganz ausgeblendet zu haben. "Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich gefilmt wurde. Ich bin so immun dagegen", erklärte sie. Immerhin seien die Kameras so oft um sie und ihre Familie herum.

Zunächst wollte Tristan seiner Ex zunächst umgerechnet 66.000 Euro bieten, damit sie ihre Unterhaltsforderungen einstellt. Doch mittlerweile hat der 31-Jährige die Vaterschaft nach einem DNA-Test schließlich anerkannt. "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Jetzt, da die Vaterschaft bestätigt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen", hatte er sich daraufhin in einem Statement zu Wort gemeldet.

Anzeige

Mega Agency Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Januar 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2022

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de