"Let's Dance" 2024: Dieser Kandidat kommt schon am besten an

Welcher Name begeistert die Fans am meisten? Bald startet die 17. Staffel von Let's Dance. Nun hat der Sender die 14 Promis verkündet, die ihr Tanztalent unter Beweis stellen werden: darunter unter anderem das Model Eva Padberg (43), die Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) oder die Influencerin Sophia Thiel (28). Große Namen – doch auf welchen Tänzer freuen sich die Zuschauer am meisten? Die Promiflash-Leser haben ihren Lieblingskandidaten schon bestimmt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage stimmten 3.161 Fans [Stand: 8. Januar, 9:00 Uhr] darüber ab, welcher "Let's Dance"-Kandidat bereits jetzt ihr Favorit ist. Auf Platz eins landet dabei der Influencer Stefano Zarrella (33)! 718 Leser und damit 22,2 Prozent aller Stimmen freuen sich am meisten auf den Food-Creator. Mit einigem Abstand liegt Detlef D! Soost (53) dahinter: Der Choreograf bekommt 595 Stimmen, also 18,8 Prozent. Zuletzt schafft es der Schauspieler Mark Keller (58) mit 12,4 Prozent aufs Treppchen.

Doch natürlich muss es auch Verlierer geben: Auf dem letzten Platz landet mit gerade einmal 29 Votes der Comedian Tony Bauer. Nur 1 Prozent der Stimmen bekommt der Unternehmer und Die Höhle der Löwen-Star Tillman Schulz (34).

Zengel, Dirk / ActionPress Stefano Zarrella, Influencer

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Dezember 2021

Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Comedian

