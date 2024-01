Nach Gerüchten: Barry Keoghan ohne Sabrina bei Golden Globes

Da haben sich die Fans zu früh gefreut! Seit einigen Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (24) ein Paar sind. Vor wenigen Tagen hatte ein Insider behauptet, dass die beiden ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Pärchenauftritt bei den Golden Globes offiziell machen wollen. Doch nun folgte die Ernüchterung: Barry erschien ohne Sabrina bei der Preisverleihung!

Ganz alleine lief Barry über den roten Teppich. In einem rot karierten Anzug legte der "Saltburn"-Darsteller einen lässigen Auftritt hin. Für einen zusätzlichen Glamour-Faktor kombinierte der gebürtige Ire zu seinem Outfit auch einiges an Schmuck. Der Filmstar war für seine Rolle in dem Film "Saltburn" in der Kategorie "Bester Darsteller in einem Drama" nominiert. Am Ende musste er sich jedoch gegen seinen Kollegen Cillian Murphy (47) geschlagen geben.

Neben Cillian gehörten auch Stars wie Robert Downey Junior (58), Emma Stone (35), Christopher Nolan (53) oder Billie Eilish (22) zu den Preisträgern des Abends. Der Film Barbie wurde als umsatzstärkster Kinostreifen des letzten Jahres ausgezeichnet.

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im November 2022

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. mit ihren Golden Globes

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Golden Globe Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de