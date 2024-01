Golden Globes: Feiern Barry Keoghan und Sabrina Paardebüt?

Will er es endlich offiziell machen? Barry Keoghan (31) und Alyson Kierans waren über drei Jahre ein Paar. Während seiner Beziehung hatte das Paar seinen gemeinsamen Sohn Brando auf der Welt begrüßen dürfen. Im Juli 2023 wurde dann allerdings die Trennung der beiden bekannt. Seit knapp einem Monat halten sich hartnäckige Spekulationen, dass der "Saltburn"-Star mit der Sängerin Sabrina Carpenter (24) anbandelt. Wollen Barry und Sabrina ihre Liebe nun öffentlich machen?

Ein Insider behauptet gegenüber The Sun, dass der 31-Jährige und seine neue Freundin Sabrina ihr Pärchendebüt angeblich bei einer ganz besonderen Veranstaltung geben wollen – nämlich am Sonntag bei den Golden Globes in Beverly Hills. "Er verbringt viel Zeit in den USA und hat Sabrina eingeladen, bei den Golden Globes seine Begleitung zu sein", erklärt die Quelle.

Wie das Newsportal berichtet, sei seine Ex-Freundin Alyson bereits in die großen Pläne eingeweiht.

"Barry hielt es für das Beste, dass Alyson als Erste von ihm und Sabrina erfährt", meint der Informant zu wissen und fügt hinzu: "Damit sie nicht verletzt ist, wenn sie es über die sozialen Medien erfährt."

Getty Images Alyson Sandro und Barry Keoghan in London 2021

Getty Images Sabrina Carpenter im November 2022

Getty Images Barry Keoghan bei der Premiere von "Saltburn"

