So nobel feiern Beyoncé und Jay-Z Geburtstag von Blue Ivy

Dieser besondere Tag muss gebührend gefeiert werden! Beyoncé (42) und Jay-Z (54) gelten als das Traumpaar der Musikwelt. Die "Crazy In Love"-Interpretin und der Rapper sind bereits seit 2008 verheiratet und unzertrennlich. Ihre Tochter Blue Ivy Carter (12) hatte die beiden 2012 zu Eltern gemacht, fünf Jahre später kamen die Zwillinge Rumi und Sir zur Welt. Nun wird Beyoncé und Jay-Zs Erstgeborene schon zwölf Jahre alt – und zu diesem Anlass führen sie Blue Ivy ganz schick aus!

Am Sonntagabend fanden sich die Carters in Malibu ein, um Blue Ivys Ehrentag zu feiern – und zwar im luxuriösen Sushi-Restaurant Nobu! Ein Dinner kann hier mehrere Hundert oder Tausend Euro kosten. Wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, schmissen sich das Geburtstagskind und seine Liebsten dafür auch extra in Schale: Die Zwölfjährige trug eine coole Cargohose mit einem dunklen Oberteil und einem edlen Mantel. Ihr Papa wählte einen legeren Look, bestehend aus einem Pullover und einer Jeans.

Mit ihren jungen Jahren ist Blue Ivy auch schon selbst ziemlich erfolgreich: Sie gewann bereits einen BET-Award und stand mit ihrer Mama während ihrer Welttournee auf der Bühne und legte Show für Show eine krasse Tanzperformance hin. Beyoncé ist natürlich superstolz. "Meine wunderschöne Erstgeborene. Ich bin so stolz und dankbar, dass ich deine Mama sein darf", schrieb sie zu Aufnahmen der Auftritte auf Instagram.

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy im Juli 2019

Getty Images Blue Ivy Carter und Jay-Z im Februar 2023

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

