"So stolz": Beyoncé ganz gerührt von Blue Ivys Show-Auftritt

Sie tritt wohl in ihre Fußstapfen! Beyoncé (41) reist aktuell mit ihrer großen "Renaissance"-Tournee um die Welt. Vergangenes Wochenende legte die "Crazy In Love"-Interpretin einen Stopp in Paris ein. Bei dem Konzert durften sich die Zuschauer über eine ganz besondere Überraschung freuen: Die älteste Tochter der Sängerin, Blue Ivy (11), tanzte bei einem Song mit auf der Bühne – und Beyoncés könnte wohl nicht begeisterter sein!

Mit ihren rund 310 Millionen Instagram-Followern teilt die 41-Jährige einen rührenden Post, mit dem sie den Auftritt ihres Töchterchens feiert. "Meine wunderschöne Erstgeborene. Ich bin so stolz und dankbar, dass ich deine Mama sein darf", schreibt Bey unter einige Schnappschüsse, auf denen Blue Ivys Performance in Paris zu sehen ist. Total beeindruckt von der Elfjährigen betont sie abschließend: "Du bringst uns so viel Freude, mein süßer Engel."

Unter den Fans, die sich Blues Performance im Stade de France ansehen durften, waren auch zahlreiche Prominente. Neben ihrem Papa Jay-Z (53) bewunderten Kylie Jenner (25) und ihre Mutter Kris (67) und Rapperin Queen Latifah (53) die Show. Wie in TikTok-Clips zu sehen ist, standen zudem "Black Swan"-Star Natalie Portman (41), Megan Thee Stallion sowie Selena Gomez (30) im Publikum.

