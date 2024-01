Was ist los? Justin Timberlake löscht alle Fotos auf Insta

Hat er jetzt genug von dem Ganzen? Seit der Veröffentlichung von Britney Spears' (42) Biografie "The Woman in Me" stand Justin Timberlake (42) im Fokus der Öffentlichkeit: In dieser kam der Sänger nämlich nicht gut weg, da er seine Ex zu einer Abtreibung gezwungen haben soll. Und auch von Fans erntet er dafür viel Kritik. Wird ihm das Drama nun etwa zu viel? Justin löscht alle Fotos auf seinem Social-Media-Account!

Das fällt bei einem Blick auf seinen Instagram-Account auf. So sind plötzlich nicht nur alle Reels von dem Profil verschwunden, sondern auch sämtliche Fotos des Sängers. Auch sein Profilbild entfernt der Vater von zwei Kindern. Dabei hat der "What Goes Around... Comes Around"-Interpret rund 72,1 Millionen Follower auf der Plattform. Die genauen Gründe für das Löschen seiner Inhalte sind bis dato nicht bekannt und Justin äußerte auch noch nicht öffentlich dazu.

Bereits zuvor nahm der Sänger eine Änderung an seinem Account vor. So deaktivierte der "Cry Me A River"-Interpret kurzerhand die Kommentarfunktion unter seinen Posts auf der Plattform. Aufgrund der "hasserfüllten, ekelhaften Dinge, die die Leute auf seiner Seite sagen", habe er die Funktion unterbunden. Dies verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Februar 2002

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

