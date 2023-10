Kommentare aus: Reicht Justin Timberlake das Britney-Drama?

Justin Timberlake (42) hat wohl die Nase voll! Für den eigentlich so sympathischen Sänger hagelt es gerade Kritik. Denn seine Ex Britney Spears (41) packt in ihrer Biografie ordentlich über ihn aus. Vor allem die Abtreibung, die sie während der Beziehung zu ihm hatte durchführen lassen, ließ die Fans schockiert zurück. Und nun könnte Justin das ganze Drama endgültig zu viel geworden sein...

Denn auf seinem Instagram-Kanal nimmt Justin eine gravierende Änderung vor: Er stellt die Kommentarfunktion ab, nachdem Britneys Fans heftig gegen den Popstar geschossen hatten. Eine Quelle erklärt Page Six, dass er diese Entscheidung ganz bewusst getroffen habe. Er habe die Möglichkeit zu kommentieren, aufgrund der "hasserfüllten, ekelhaften Dinge, die die Leute auf seiner Seite sagen", unterbunden.

Britneys Enthüllungen sollen für Justin extrem belastend sein. Seine Ex deswegen anzusprechen, soll aber keine Option sein, wie ein Insider gegenüber Mail Online verriet. "Das heißt aber nicht, dass er damit einverstanden ist. Justin ist überhaupt nicht glücklich darüber, was in diesem Buch herausgekommen ist", meinte der Informant. Außerdem behaupteten weitere Insider, dass die Situation auch seine Frau Jessica Biel (41) belaste – vor allem, weil die Schlagzeilen die Medien an ihrem Hochzeitstag füllten.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de