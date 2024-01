Wegen Foto mit Timothée: War Kylie Jenner zickig zu Selena?

Gab es hier etwa einen unangenehmen Moment? Bei den Golden Globes trifft sich alljährlich die Crème de la Crème Hollywoods. Und es wird immer wieder deutlich, dass auch manche Stars Fans ihrer Kollegen sind. So auch Selena Gomez (31). Sie scheint eine große Bewunderin von "Wonka"-Star Timothée Chalamet (28) zu sein. Doch als sie ein Foto mit ihm machen wollte, blockte seine Freundin Kylie Jenner (26) das wohl eiskalt ab!

Im Netz kursiert ein Video, in dem zu sehen ist, wie Selena sich bei den Golden Globes angeregt am Tisch mit ihrer Freundin Taylor Swift (34) und deren Tischnachbarin unterhält. Dabei ist der Schauspielerin eine gewisse Empörung anzusehen. Und Lippenleser meinen gegenüber OK! auch zu wissen, warum: Selena soll Timothée um ein gemeinsames Foto gebeten haben. Doch Kylie ging wohl direkt dazwischen und sagte strikt: "Nein!" Die Only Murders in the Building-Darstellerin scheint danach sofort zu ihren Freundinnen gelaufen zu sein, um ihnen Bericht zu erstatten.

Das Netz diskutiert sich derweil schon heiß. Die meisten User können Selenas kleine Lästerattacke aber nachvollziehen. "Selena ist so echt. Wenn mir so etwas passiert, laufe ich auch direkt zu meinen Mädels", schreibt eine Nutzerin auf X. Ein anderer meint: "Sorry, aber dass Kylie Nein sagt, wenn Selena ein Bild mit [Timothée] will, ist einfach Unsicherheit." Nur wenige verteidigen Kylies strikte Ablehnung.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Kylie Jenner, Reality-TV-Star

