Kylie Jenner und Timothée knutschen bei den Golden Globes!

Endlich stehen sie zu ihrer Liebe! Bereits seit vergangenem Jahr sind Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) ein Paar. Ihre Beziehung halten die Unternehmerin und der Schauspieler aber aus der Öffentlichkeit heraus – gemeinsame Fotos gibt es bisher nur sehr selten. Doch langsam, aber sicher scheinen die Turteltauben aus ihrer Romanze kein Geheimnis mehr machen zu wollen: Denn bei den Golden Globes turteln Kylie und Timothée jetzt vor laufenden Kameras!

Am Sonntagabend wurden in Los Angeles die beliebten Preise für Film und Fernsehen verliehen. Auch der Wonka-Star war da natürlich vor Ort – gemeinsam mit seiner Liebsten. Während einer Werbepause wurden Timothée und Kylie dann beim Knutschen erwischt, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen: Ganz verliebt unterhalten sich die zwei zunächst und himmeln einander an. Dann gibt der New Yorker seiner Freundin einen Kuss auf den Mund.

Die Aufnahmen der Turteltauben gehen seit dem Abend im Netz viral. Dabei fällt vielen Usern vor allem eine Szene auf – denn einige wollen von Kylies Lippen ablesen, wie sie ihrem Freund die Liebe gesteht! "Sie sagt ganz klar 'Ich liebe dich'", schreibt ein begeisterter Fan auf X.

Kylie Jenner, TV-Persönlichkeit

Timothée Chalamet bei den Golden Globe Awards 2024

Kylie Jenner, Unternehmerin

