Also doch: Iris Klein bestätigt die Trennung von Mister T!

Jetzt ist es offiziell! Für Iris Klein (56) war das vergangene Jahr eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. In Australien soll ihr Ex Peter Klein (56) sie mit Yvonne Woelke (44) betrogen haben. Es folgten die Trennung und ein Rosenkrieg in den sozialen Medien. Doch wenig später fand die Mama von Daniela Katzenberger (37) wieder ihr Glück in der Liebe: Mister T, um den sie bis zuletzt ein großes Geheimnis machte. Doch nun ist auch diese Flamme erloschen: Iris bestätigt die Trennung!

In ihrer Story auf Instagram spricht der Realitystar nach langen Spekulationen endlich Klartext: "Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das Gleiche wollen." Doch Trübsal scheint Iris nicht zu blasen, denn es gehe ihr und auch ihrem Ex-Partner gut damit. "Manchmal ist es einfach für beide besser", erklärt sie und räumt ein: "Ich weiß ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist." Die 56-Jährige glaubt, dass damit wohl kein Mann zurechtkommen werde.

Aber auch mit Peter scheint es kein Liebes-Comeback zu geben. Wie RTL berichtete, habe der gelernte Maler laut seines Managements mittlerweile die Scheidungspapiere eingereicht. Doch wenigstens herrscht nun kein böses Blut mehr zwischen den Parteien: Iris und Peter haben sich im Promi Big Brother-Container ausgesprochen.

