Barack Obama darf sich über seinen fünften Emmy freuen!

Er hat Grund zur Freude! Barack Obama (62) ist ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch nach seiner Zeit im Weißen Haus ist der beliebte Politiker beruflich äußerst erfolgreich: Der zweifache Vater wurde bereits viermal mit einem Emmy ausgezeichnet. Erst 2022 durfte er die Trophäe mit nach Hause nehmen. Nun darf sich Barack über seine fünften Emmy Award freuen!

Der 62-Jährige setzte sich in der Kategorie "Bester Erzähler" gegen berühmte Mitstreiter wie Morgan Freemann (86) oder Mahershala Ali (49) durch und durfte die begehrte Trophäe entgegennehmen. Prämiert wurde der 44. Präsident für die vierteilige Netflix-Dokumentation "Working: What We Do All Day". Die Serie "erforscht die Art und Weise, wie wir einen Sinn in unserer Arbeit finden und wie unsere Erfahrungen und Kämpfe uns auf einer menschlichen Ebene verbinden", so Netflix.

Erst kürzlich musste Barack einen schweren Verlust verkraften: Ein langjähriger Familienfreund der Obamas ertrank bei einem tragischen Unfall. "Wir lernten ihn als einen herzlichen, lustigen und außerordentlich freundlichen Menschen kennen, der unser aller Leben ein wenig schöner machte", äußerten sich Barack und Michelle (59) betroffen in einem offiziellen Statement.

