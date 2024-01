Der Dreh der finalen "Stranger Things"-Staffel hat begonnen!

Das Warten hat endlich ein Ende! Seit 2016 fesselt der Netflix-Hit Stranger Things Mystery-Fans vor die Bildschirme. Dementsprechend können die Fans die kommende fünfte und auch letzte Staffel des Serienkrachers kaum noch abwarten. Zuletzt verzögerte sich der Drehstart aufgrund der Streiks und ließ die Zuschauer lange im Unklaren darüber, wann die finalen Folgen über den Fernsehbildschirm flimmern. Jetzt haben die Macher der Show jedoch große Neuigkeiten zu verkünden: Die Dreharbeiten der letzten Staffel haben begonnen!

Das bestätigt der Streaming-Anbieter nun mit einem Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sitzen sowohl die Darsteller der Show als auch ihre Schöpfer Matt Duffer und Ross Duffer (39) in einem Kreis und lächeln zufrieden in die Linse. Der einzige Farbklecks auf dem Foto ist ein rotes Leuchtschild in Form einer Fünf. "Das ist ein Code Red! Die Produktion von 'Stranger Things 5' hat offiziell begonnen!', heißt es in der Bildunterschrift.

Obwohl das Startdatum der finalen Folgen bisher noch nicht feststeht, sind die Fans vor lauter Vorfreude bereits ganz aus dem Häuschen. "Endlich! Ich kann es kaum erwarten!", freut sich ein Fan. "Endlich! Willkommen zurück, Jungs. Ich bin so gespannt auf die fünfte Staffel", jubelt ein weiterer. Und ein dritter Nutzer schreibt: "Juchhu! Meine Lieblingsshow ist zurück!"

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Courtesy of Netflix David Harbour in "Stranger Things"

Getty Images Millie Bobby Brown und der "Stranger Things"-Cast, 2022

