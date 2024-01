Im engsten Kreis: Franz Beckenbauer wird bald beigesetzt!

Franz Beckenbauer (✝78) findet schon bald seine letzte Ruhe! Am Montagabend wurde bekannt, dass der ehemalige Fußballer verstorben ist. Die Anteilnahme der Fans weltweit ist riesig – immerhin war der gebürtige Münchner eine echte Legende des deutschen Fußballs. Doch im Gegensatz zu seiner Zeit auf den Fußballplätzen dieser Welt möchte seine Familie für die Beerdigung einen privaten Rahmen: Franz soll schon bald im engsten Kreis beigesetzt werden!

Wie Bild berichtet, wird Franz wohl schon in den kommenden Tagen beigesetzt. Wo genau seine letzte Ruhestätte sein wird, ist noch nicht bekannt. Möglich wäre allerdings der Friedhof am Perlacher Forst in München – dort ist auch sein Sohn Stephan, der im Alter von 46 Jahren starb, beerdigt. Zur Beisetzung soll nur der engste Kreis des Kaisers geladen sein.

Den Verlust seines Sohnes konnte die Fußballlegende nie verkraften. "Er war ohnmächtig dem Sterben seines Sohnes gegenüber, obwohl er alles in der Welt getan hat, damit das nicht passiert. [...] Die Ohnmacht, die der Franz da so geballt 2015 erleben musste, hat ihn sicher verändert", erzählte Franz' Ex-Lebensgefährtin Diana Sandmann in der BR-Dokumentation "Beckenbauer – Legende des deutschen Fußballs". Er habe den Tod seines Sohnes in sich hineingefressen und nie wirklich verarbeitet.

Getty Images Franz Beckenbauer, 2009

Getty Images Franz Beckenbauer, einstiger Fußballspieler

Getty Images Franz Beckenbauer bei der Weltmeisterschaft 1974

