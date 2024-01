Nach Golden-Globes-Erfolg: Emma Stone strahlt neben Ehemann

Emma Stone (35) sieht überglücklich aus! Die Schauspielerin ist schon seit einigen Jahren mit ihrem Partner Dave McCary (38) liiert. Im Jahr 2020 wagten die beiden dann auch den Schritt vor den Traualtar – über den roten Teppich schreiten sie aber nicht allzu häufig. Bei den Golden Globes, wo die "La La Land"-Darstellerin einen Preis absahnte, posierte sie noch alleine. Nun zeigen sich Emma und Dave zusammen auf einer Premiere!

Am Montagabend fand in Los Angeles die Premiere des Finales der Serie "The Curse" statt. Dafür hatte Emma ihren Ehemann im Schlepptau und posierte mit ihm Seite an Seite mit ihren Kollegen Benny Safdie und Nathan Fielder. Während die 35-Jährige ganz in Schwarz gekleidet war, wählte Dave einen eher lässigen Look mit Jeansjacke und brauner Hose. Auf den Fotos strahlt Emma bis über beide Ohren!

Bei den Golden Globe Awards ließ sich Dave nicht mit seiner berühmten Ehefrau ablichten, dennoch richtete sie liebe Worte an den Produzenten. Als Emma einen Preis als beste Hauptdarstellerin bekam, begann sie ihre Dankesrede mit einer Widmung an ihn: "Dave, ich muss ganz schnell mit dir anfangen. Ich liebe dich so sehr. Ich danke dir für alles."

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone, 2019

Getty Images Benny Safdie, Emma Stone, Dave McCary und Nathan Fielder

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2024

