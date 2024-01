Royal-Fans überschütten Prinzessin Kate mit Glückwünschen

Die Royal-Fans lieben ihre Prinzessin Kate (42)! Die Ehefrau von Prinz William (41) feiert am 9. Januar ihren Geburtstag. Grund genug für die Königsfamilie, ihr im Netz eine liebevolle Botschaft zu schicken. Dazu gibt es ein Foto von der Krönung ihres Schwiegervaters König Charles (75), auf dem das Geburtstagskind gewohnt elegant strahlt. Aber auch zahlreiche Glückwünsche der Fans trudeln bei Kate ein.

Vor allem auf X überschlagen sich die Fans mit Grüßen zu Kates Ehrentag – und es zeigt sich wieder einmal, wie beliebt sie in der Öffentlichkeit ist. Mittlerweile überschwemmen bereits Hunderte von Geburtstags-Tweets die Plattform. "Happy Birthday an unsere wunderbare zukünftige Königin", schreibt ein User und ein anderer meint: "Schönheit, Freundlichkeit und Anmut in Person. Alles Gute zum Geburtstag an meine ultimative Königin." Viele Fans hoffen aber auch, dass die dreifache Mutter ihren besonderen Tag feiern kann: "Du bist innerlich und äußerlich eine wahre Schönheit. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag."

Eine große Party wird es aber wohl nicht geben. Viel eher soll Kate eine ruhige kleine Feier im Kreise ihrer Lieben planen. "Sie werden in Windsor sein, da die Kinder zur Schule gehen, also ist die Familie unter sich", offenbarte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Allerdings sei das genau die Art, einen Geburtstag zu feiern, wie es zu Kates Stil passe.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2014

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de