So gratulieren die Royals Prinzessin Kate zum 42. Geburtstag

Prinzessin Kate (42) darf heute die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten! Seit 2011 gehört sie zum britischen Königshaus und repräsentiert dieses an der Seite von Prinz William (41) stets souverän. Wie lässig sie ihre Verpflichtungen und die Erziehung ihrer drei Sprösslinge unter einen Hut bekommt, beweist sie regelmäßig. Unter den Royal-Fans gehört sie mit ihrer aufgeschlossenen Art und ihrem strahlenden Lächeln zu den absoluten Lieblingen. Heute darf Kate den Tag als Geburtstagskind in vollen Zügen genießen!

Auf Instagram dauerte es nicht lange, bis die royale Familie der Frau gratulierte, die eines Tages Königsgemahlin sein wird. "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Liebe zum Geburtstag", heißt es in einem kurzen Post. Dazu teilt der britische Königspalast einen Schnappschuss von Kate, der sie strahlend zusammen mit Prinz Edward (59), Königin Camilla (76) sowie König Charles III. (75) an dessen Krönungstag im vergangenen Mai zeigt.

Ihren Geburtstag soll Kate ganz entspannt feiern wollen. Ein Insider berichtete Daily Mail dazu: "Sie werden auf Schloss Windsor sein, weil es für die Kinder bald wieder in die Schule geht. Es wird also nur die Familie mit Kate feiern." Doch genau so soll es für die royale Trendsetterin perfekt sein.

Getty Images Prinzessin Kate an König Charles' Krönung

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

