So beeindruckend war die Karriere von Franz Beckenbauer (†)

Die Welt trauert um Franz Beckenbauer (✝78). Am Montagabend wurde bekannt, dass der ehemalige Fußballer mit 78 Jahren verstorben ist. Die Anteilnahme der Fans weltweit ist seitdem riesig. Auch große Kicker wie Lionel Messi (36) meldeten sich zu Wort und nahmen Abschied von dem gebürtigen Münchner. Kein Wunder – immerhin war Franz eine große Nummer in der Sportwelt. Aus diesem Grund blickt Promiflash auf die Laufbahn "des Kaisers" zurück.

Mit 18 Jahren durfte Franz zum ersten Mal für die erste Mannschaft des FC Bayern München auflaufen. Damit startete seine steile Karriere – denn in den 13 kommenden Jahren schoss er 60 Tore als Profi für die Bayern, wurde deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Europapokalsieger. Ebenso erfolgreich war sein Wirken in der Nationalmannschaft: 14 Tore erzielte Franz im Deutschlandtrikot, wurde Rekordspieler und gewann 1972 nicht nur die Europameisterschaft, sondern 1974 auch noch die Weltmeisterschaft mit dem Team. Zudem erhielt er als Spieler mehrfach die Auszeichnungen Fußballer des Jahres in Deutschland und Europa.

Aber nicht nur als Spieler feierte Franz große Erfolge. Bei der Weltmeisterschaft 1990 wirkte er als Teamchef mit und wurde nach dem Sieg mit einer Trainerlizenz geehrt. Fortan arbeitete er als Trainer bei Olympique Marseille und beim FC Bayern. Später fungierte er bei seinem geliebten Münchner Verein bis 2009 auch als Präsident.

Getty Images Franz Beckenbauer bei der Weltmeisterschaft 1974

Getty Images Franz Beckenbauer als Trainer bei der Weltmeisterschaft 1990

Getty Images Franz Beckenbauer 2006

